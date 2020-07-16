行政院長蘇貞昌16日出席「工具機口罩國家隊感恩會」，感謝工具機暨零組件工業成員在台灣面臨武漢肺炎衝擊之初，不計困難挺身幫忙，「因為有你、我們平安」。蘇院長深知業者們受到疫情的嚴峻衝擊，因此在蔡英文總統指示下，行政院預計在下週院會通過「紓困3.0」，以國家力量協助業者，支撐台灣走過疫情。

蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情衝擊全世界，迄今超過1,300萬人確診、近60萬人死亡，台灣能被認為是亂世中的福地，第一是因為口罩做得好。他在第一時間下令禁止口罩出口，正是因為知道那是保命的本錢，除了禁止出口，還必須要自己生產得出來。

蘇院長感謝時任經濟部長的沈榮津副院長、台灣區工具機暨零組件工業同業公會許文憲理事長及公會成員，大家在第一時間不計利害，為國家需要站出來，在工廠裡沒日沒夜工作，且以參與國家隊為榮，讓我們感受到「因為有你、我們平安」，這就是作為一個台灣人的驕傲，以及「同舟一命」的感覺。

蘇貞昌指出，台灣雖小，但工具機在世界有一席之地，工具機口罩國家隊真的不簡單！在台灣最困難之時，正因為各位業者用心用力，將本來需半年才能完成的60條生產線在25天內做出，45天完成92台機器，我國才能從日產188萬片變成2,000萬片，讓民眾得以每14天購買9片口罩，使疫情穩定下來，有工具機口罩國家隊撐起軟、硬體，才讓台灣站得住。他今日特別趕來，就是要讓會員們知道政府記得大家不計困難挺身而出，並且心存感謝。

蘇貞昌說，全球疫情依然險峻，且許多國家鎖國，他深知工具機業者外銷將面臨很多困難，在蔡總統指示下，行政院會預計於下週通過「紓困3.0」，送交立法院審議，包括薪資補助、營運資金補貼，以及留人、人才訓練等作業的補助，政府都會持續加碼。

此外，可把握這段時間，讓國內技職學校、工廠設備換新，院長責成經濟部與教育部編列預算，儘快把這些工作做好。學校人才的培訓方面，包括經濟部的人才培訓計畫、教育部培訓基地，以及相關在雲林、台中的院校設計相關人才培訓計畫等經費，政府同樣會大力補助。

蘇貞昌表示，政府會持續注意產業界的需要並盡力協助。蔡總統就任後提出「五加二」產業創新，在過去4年投入150億元，讓台灣從精密機械轉型為智慧機械，未來同樣會繼續用預算來支持，用國家的力量來支撐。

蘇貞昌強調，因為業者所做的努力，讓台灣走過防疫危機，相信國人同胞都會記得各位英雄，政府不會忘記大家；蔡總統要讓台灣在世界繼續精進，行政院也會跟大家一起繼續努力。台灣不只是亂世中的福地，而且是世界上最團結合作、愛好和平、有能力，且最善意的國家，台灣不僅會做工具機，白宮官員也佩戴台灣生產的口罩，可看出台灣在世界不可或缺，是最美麗且最值得尊敬與肯定的國家，作為國家隊的一員，希望大家繼續為國家加油！

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(中時 )