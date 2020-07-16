為解決台中市無主骨灰骸存放問題並落實綠色殯葬，台中市政府規劃於神岡樹葬區設置「無主聚寶盆」，16日開工動土，預計110年7月完工，未來將作為台中市各百姓公、萬人塚內無主骨灰集中安葬處，周邊廣植各類植栽，以人文意象理念設計綠美化，落實綠色殯葬。

今日動土典禮在神岡區第一公墓崇本堂旁舉行，由民政局長吳世瑋主持，行三拜禮及敬獻禮後進行動土儀式。吳局長說，台中市有非常多的無主墳墓及納骨塔無主骨灰罈，神岡無主聚寶盆完工啟用後，可解決各區百姓公祠四散無法統一安奉管理的問題，有效改善喪葬設施環境，提高納骨塔使用率。

吳世瑋感謝建設局新工處代辦此工程，強調生命禮儀管理處及新工處必然都會抱著虔誠、尊敬的心來完成此無主聚寶盆，妥善安置無主骨灰骸，並持續解決納骨塔櫃位不足問題，推動「節葬、潔葬、簡葬」綠色環保殯葬理念及「公墓綠美化」，將公墓遷葬於納骨塔，讓公墓變花園，增加綠地環境。

設計「無主聚寶盆」的建築師陳孟男工程簡報說明，這個無主聚寶盆為地下、地上各一層，總樓地板面積為99.82平方公尺，工程預算為1,200萬元整，旁邊並設置有停車場，將提供29個汽車停車位及21個機車停車位。

經發局長張峯源、建設局新建工程處長葉双福、生命禮儀管理處長劉振村、神岡區長劉汶軒，以及市議員徐瑄灃及羅永珍等人也參與動土儀式，祈禱工程順利。

(中時 )