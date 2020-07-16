汪小菲和藝人大S婚後育有一對兒女，一家四口生活美滿，尤其他是出了名的女兒控，常被網友調侃偏心，連好友秦昊也在真人秀節目《婆婆與媽媽》爆料他對待女兒和兒子不一樣的方式，汪小菲還被老婆大S罵「你瘋了」。

節目中，秦昊和其他嘉賓聊到生兒子和生女兒的區別，秦昊坦言養女兒一定會寵，但對兒子就不一定，同時以他在台灣最好的朋友汪小菲為例，透露有次他去汪小菲家裡玩，正好女兒小玥兒回家，汪小菲一見到女兒就抱著直喊「親一親，寶貝兒，想我了嗎」，整個人父愛爆棚。

秦昊模仿汪小菲偏心對待兒女的樣子。（圖／翻攝自微博）

隨後換弟弟進門，弟弟才走過去叫一聲「爸爸」，沒想到汪小菲立刻兇兒子：「叫什麼爸爸，給我好好說話，爸，那叫爸」，嚇得弟弟快哭出來，而大S見狀立刻罵汪小菲：「你幹嘛你，幹嘛這麼跟兒子這麼說話，你怎麼了，你瘋了你」。

眾人聽完這差別待遇，都忍不住笑虧「兒子做錯了什麼」、「汪小菲就是個女兒控」、「秦昊模仿的太絕了，太好笑了」。

(中時電子報)