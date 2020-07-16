漢堡王用過期麵包做漢堡 保質期隨意改

全球知名的漢堡王公司近日在中國大陸鬧出醜聞，江西多家漢堡王加盟店被媒體爆出使用過期麵包與雞排、更換保質期標籤等違法作為，當地外賣平台亦反應稱，經常接到顧客抱怨品質太糟，食用後造成腹瀉。大陸漢堡王總公司已就此發出聲明，承認管理失誤，涉事門店將進行整頓，並配合官方調查。

據大陸《央視財經》報導，全球大型連鎖企業漢堡王，宣稱「味道為王、食物新鮮」，標榜「每一個皇堡都符合漢堡王的皇冠標準」，但近期該公司被內幕人士舉報，漢堡王的標準在實際執行中，存在嚴重問題。

報導說，在江西省南昌市漢堡王紅穀灘天虹店，媒體記者發現在製作漢堡的過程中，員工煞費心機地操作，就為了少放一片番茄，或者一片芝士。隨著調查的深入後更發現令人震驚現象：當班經理發現麵包到期後，很自然地吩咐員工更換標籤。員工將這批漢堡上舊的標籤撕掉，換上了新的標籤。進行調查的記者隔日還發現，這批過了保質期的麵包被陸續拿出來，做成漢堡賣給了顧客。即便到了食物容易發黴變質的夏天，保質期照改不誤。

進行調查的記者隨後再對南昌市其它幾家漢堡王餐廳進行了調查，另一家漢堡王南昌王府井店，不僅僅是過期麵包被重新修改保質期再銷售，過期的南美風味雞腿排同樣被要求修改標籤，延長保質期。南昌市多家漢堡王餐廳的員工們對此早已見怪不怪。南昌市漢堡王王府井購物中心店員工表示，「有一次發黴了，是因為麵包放太久了。」南昌市漢堡王銅鑼灣店店長說：「總部也知道。對啊，人家都是從基層做起，當店長當了多少年了。」

報導說，在查詢南昌市外賣平臺後發現，有不少食客反映漢堡王的食材不新鮮、漢堡缺斤短兩，甚至有顧客吃了食物以後拉肚子。

大陸漢堡王總公司對此發表聲明稱，這是公司管理的失誤，將配合政府部門調查。同時也向消費者致歉，並稱江西南昌餐廳隸屬於同一家加盟商，將對這些餐廳進行停業整頓調查。

(中時電子報)