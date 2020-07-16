1名爆料社員數個月前PO文表示，自己在百貨逛街時，遇到1名潑婦大媽大鬧百貨專櫃，她聲稱自己日前買的3500元項鍊會丟失，都是專櫃小姐賣給她瑕疵品才害她搞丟的，然而當時在場被亂罵的櫃姐，因不甘願平白無故被這位潑婦大媽亂槍掃射，進而對她提出告訴，台北地檢署也在16日對潑婦大媽以侮辱和恐嚇罪名進行起訴。

潑婦大媽3500元項鍊戴到丟失 惱羞大鬧百貨專櫃竟還拿到1條全新品。(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

今年的4月25日，此名大媽在知名百貨公司裡的專櫃，買了1條價值3500元的項鍊。不料到了5月1日時，此位潑婦大媽卻持著項鍊空盒，氣沖沖跑來專櫃對著工作人員破口大罵，從社員分享的影片中，可以得知此位潑婦大媽罵的超級難聽，分別說出「你家人都死光了嗎」、「你給我閉嘴」、「你還敢瞪我」、「今天沒有賠我我就站在這邊，你整天就不用做生意了」，還不斷逼迫當班人員打電話叫主管出來。

據了解，原來是這位潑婦大媽日前所買的項鍊，自己不慎戴到丟失，竟然拿著空盒怪罪到專櫃小姐，還大言不慚表示「項鍊不見，害她妹妹難過了一整天」、「客人最大」，最後值班主管及樓層勤務員及時趕來處理，安撫此位潑婦大媽到VIP室，並再賠償她1條全新品後才平息此次風波。然而天底下沒有不勞而獲的事，此位潑婦大媽因當時犯下了侮辱和恐嚇罪行，遭到台北市地檢署在16日時起訴，要針對她當時的惡行給予相對的處治。

(中時電子報)