政府鼓勵民眾綁「數位三倍券」，變心改領實體卷，台北市長柯文哲一語「數位基礎建設不好」是說對了，因為現在民眾不只解除數位綁定，連電子化支付比例也首見下滑；根據金管會最新統計，台灣電子化支付比例從去年底的40.91％，下滑至今年第1季38.9％，顯示跌破4成、落後目標。

金管會銀行局副局長林志吉解釋，主要是受新冠肺炎疫情影響，基本民生消費雖能維持一定水準，繳稅也如期使用信用卡，但民眾連續好幾個月無法出國，少了機票、出國消費等大筆刷卡消費，讓電子化支付金額明顯減少。

根據政府電子化支付5年倍增計畫，電子化支付要從2015年的26％，目標設定2020年提高至52％，不過，金管會統計資料顯示，2019年底電子化支付金額占比首度突破4成、達40.91％，沒想到今年受疫情影響，第1季首度下滑，距離52％目標愈來愈遠，恐怕會槓龜。

振興三倍券上路，華銀綁三倍券系統卻出包，林志吉表示，問題卡在「台灣行動支付APP」綁定華銀信用卡，華銀系統新增「一維掃碼」，由於上線運作出問題，華銀緊急修復，預計最快16日重新啟動、恢復正常。

對於柯P的批評，林志吉回應，電子三倍券綁定不如預期是很多因素造成，不一定是基礎建設不好，但會記取三倍券的教訓，作為推動數位的改進方法。

(中時 )