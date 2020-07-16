最近，印度和中國大陸發生邊界緊張，在局勢升級的情況下，新德里緊急斥資數十億美元，購買俄羅斯戰機，包括12架Su-30MKI、21架MiG-29，還要升級的59架已有的MiG-29。對此，美國感到不解以及憤怒，美國強力向印度推銷「F-21」(F-16的印度特別升級版)，結果印度卻沒有意願採用。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，《歐亞時報》(EurAsia Info)的高級記者兼國防分析師拉胡爾·貝迪（Rahul Bedi）表示，美國可能會用「美國敵對國家制裁法案」(CAATSA)，對於購買俄製武器的國家發動制裁。

美國國防部就說過「我們敦促所有盟國和夥伴國，放棄與俄羅斯的國防交易，否則可能違反CAATSA。」

雖然美國國務院曾經說「印度並未受到CAATSA的制裁」，但是這可能是一種外交語言，為何特別要針對印度講這句話？是否意味著美國已把對印度制裁納入考慮選項？

貝迪認為，印度選擇購買俄羅斯戰機，是拒絕了美國的好意，洛克希德馬丁公司，在2019年印度國際航空展上，首次展示了名為「F-21」的戰機，特別表示這是給印度專門設計的，並且願意提供技術輸出。

隨著F-16戰機從美國空軍中逐步除役，德州沃斯堡已不再生產F-16，所以川普有意將F-16的生產線移至印度，期望這條生產線可以提供就業機會。

結果印度似乎完全沒有被打動，反而繼續選擇購買俄羅斯以及法國戰鬥機，確實有可能激怒美國。

(中時電子報)