以色列總理納坦雅胡15日晚間提出一項總額60億謝克爾（約台幣514億）的方案，將大灑幣不排富給全體國民。每人最多可拿6660台幣，家庭則可領到26635元，他主張，此方案可刺激消費，「讓經濟快速啟動。」

但有表決權的以國內閣很不給面子，多位部長和高階官員，16日領軍否決本案。他們指出，這筆錢應該用在最貧困的民眾身上。央行總裁亞隆（Amir Yaron）告訴當地電台，要鼓勵消費者花錢，「有更具效力的方法」；外長阿許奇納基說，錢應該拿去給那些受傷害最大的民眾，而不是給那些「根本不需要的人。」

受到疫情影響，以國儘管祭出紓困方案，但失業率已衝破20％，今年經濟預期將萎縮6％。許多商家表示，恐怕撐不到疫情結束。

納坦雅胡此舉，也被指控意圖靠砸錢平息眾怒。他貪腐官司纏身，加上處理疫情挨批，為了轉移民怨，才想要讓政府散財。據最新民調，4分之3以國人民，不滿意納坦雅胡政府對抗疫情的表現。

新冠肺炎疫情剛爆發時，以色列是全球回應最迅速嚴謹的國家之一，不過以國過度積極重啟經濟，反而導致第二波疫情凶猛來襲。過去24小時，以國新增1900個確診病例，寫下該國單日新高。內閣16日集會，討論是否重新實施限制，以遏制疫情進一步擴大。衛生部長坦言，以色列需要「醫學奇蹟才能免於再度封鎖」，不過一旦封鎖，意味經濟將受到更大衝擊。

(中時 )