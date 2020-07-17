柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

由柯震東主演睽違6年之久的電影《打噴嚏》甫上映，16日他再度現身為新片宣傳，聊到這幾年心境的轉變和從低潮再出發，他坦承4年前是最難熬的階段，「最累的不是沒有人給你工作，是給了你工作，後來卻取消工作。」若用寓言故事《放羊的孩子》比喻，他更說：「不是狼來了，是狼不來了。」

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

柯震東聯訪。(陳俊吉攝)

(中時 )