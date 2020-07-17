【圖集】柯震東媒體聯訪 00:072020/07/17 中時 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 由柯震東主演睽違6年之久的電影《打噴嚏》甫上映，16日他再度現身為新片宣傳，聊到這幾年心境的轉變和從低潮再出發，他坦承4年前是最難熬的階段，「最累的不是沒有人給你工作，是給了你工作，後來卻取消工作。」若用寓言故事《放羊的孩子》比喻，他更說：「不是狼來了，是狼不來了。」 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) 柯震東聯訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #圖集 #柯震東 #打噴嚏 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 黃曉明Baby真離婚？律師判決書中揭婚姻真實現況 - 娛樂 陳鎮川首次與老公雙親用餐 對方「一句話」讓他當場淚崩 - 娛樂 李芳雯不婚不生！昔熱戀李㼈「1年床戰400次」慶分手再睡1晚 - 娛樂 張清芳被爆與宋學仁離婚真正原因 命理師語出驚人！ - 娛樂 翁虹51歲辣曬深溝美乳 羞曝小3歲老公「每日要求」 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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