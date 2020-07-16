新聞深喉嚨

振興三倍券7月15日開始領取，中天政論節目主持人馬千惠表示，她把四大超商比較一輪後發現，某超商推出的振興隨取卡，可直接3000變4000，不只資深媒體人黃暐瀚動搖，讓她也開始反悔，想改領紙本了。

馬千惠在中天政論節目《新聞深喉嚨》表示，紙本才能去辦這個振興隨取卡。因為看來非常誘人，不用掏錢出來，直接3000變4000，有人說這個會不會有違反規定的疑慮，但經濟部說不會，因為考量兩個原則：一個就是有沒有現金對價的關係、另外一個就是沒有使用期限，所以這個隨取卡都沒有在這個規定範圍之內，所以是OK的。

民進黨立委高嘉瑜則表示，她是用數位綁定，隨時可以知道自己花多少，也沒有什麼找零不找零的問題。但讓她覺得很奇怪的是，數位綁定之後，本來是說每2小時會更新一次你消費的狀況，可是她去餐廳消費，一直更新，想說到底它會顯示多少一直結果到隔天早上顯示目前消費是零，所以她就有點擔心、有點三條線，如果再這樣下去，她可能要解除數位綁定。

高嘉瑜接著說，實體券就是看得到、花得到，花多少錢馬上就會知道，不用去煩惱這個問題

；但數位綁定要先花3000，才退2000，還要時時擔心這筆消費到底有沒有算在這個3000元裡面，若數位綁定是在一個不確定的情形下，也無法顯示消費多少，難怪新聞說有1.3萬人解除數位綁定。

民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照片)

馬千惠。(時報周刊提供)

(中時電子報)