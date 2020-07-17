娛樂8點半》52歲伊能靜11年前和庾澄慶（哈林）結束9年婚姻，兩人所生兒子小哈利如今已18歲，前陣子因熱愛女裝打扮曝光，引來不少討論。伊能靜5年前挺過風波，宣布要嫁給小她10歲的秦昊，當時網上熱議不斷，她當時回嗆：「除了我兒子，外人沒有資格替我的孩子說一句廢話。」最近她上節目透露哈利當時的反應，成熟的令人心疼。

伊能靜17歲的時候從日本返台，成為劉文正旗下唱片公司歌手，更以「飛鷹三姝」成員身分出道，不久伊能靜單飛出專輯，接連以〈爸爸不要說〉、〈我是貓〉、〈悲傷的茱麗葉〉等曲走紅，隨後伊能靜和庾澄慶傳密戀，但兩人不認，後來兩人秘密結婚，2002年生下一子「哈利」。

愛情長跑10多年的哈林和伊能靜一直被外界以為感情低調穩定，2008年卻爆出伊能靜與黃維德牽手風波，隔年哈林、伊能靜婚姻宣告破局，伊能靜後來在節目中回憶說：「我經歷兩次婚姻，婚姻一定帶給人安全感，還是要看自己，其實我前一段婚姻，我應該可以很有安全感的，可是我那時候沒有把自己修練好，因為我還太在那個傷痛裡面，那種家庭的傷痛，跟媽媽的沒有和解，然後很緊繃的狀態裡，我自己還沒有那個智慧」。

伊能靜2015年和秦昊在泰國普吉島拍婚紗照。（圖／取自新浪娛樂）

2014年伊能靜公開認戀秦昊並宣布訂婚，兩人在泰國普吉島舉行婚禮前，身為新娘的伊能靜罕見親上火線回應網友酸言酸語，她強調：「我對小王子（指與庾澄慶所生兒子）沒有隱瞞，他與我在一起，知道我是怎麼樣的母親」，對於自己的幸福，除了哈利，外人也不容置喙，「沒有成為看我不順眼的那種人，是我這輩子最大的幸運」。

當時，伊能靜更舉例自己如何勸身邊的單親媽媽勇敢再找尋幸福，並勸好朋友：「為什麼你不相信你的孩子也希望你幸福」，「你生命裡每一刻重大的決定他都應該在場，他知道他是你生命的一部份」，也開心有兩個家，一個互相成長的男人（指老公秦昊）、有靈魂伴侶小王子，「去看幾千人的祝福和幾個人的惡意攻擊是一道選擇題，而我會謹記『看見自己擁有的，而不是看見自己失去的』」。

伊能靜常分享與兒子小哈利的出遊照。（圖／翻攝自伊能靜微博）

2017年伊能靜帶著老公秦昊上《媽媽是超人2》，當時她多次為老公挺身而出，強調是剪輯問題，她與秦昊感情融洽，另一半也不是節目中的自私大男人主義，最近伊能靜再帶婆婆、秦昊上《婆婆和媽媽》，大秀3人感情，同樣歷經過再婚的鍾麗緹錄影時問到：「那妳老公（秦昊）跟妳兒子（哈利）感情好嗎？」伊能靜也大方回應。

伊能靜談二婚時小哈利反應。（圖／取自新浪娛樂）

伊能靜透露，自己首次跟哈利報告和秦昊交往時，兒子嘴上雖說：「好啊」，其實心裡有些抗拒，後來才想通，對伊能靜說：「既然媽媽你希望我得到幸福，為什麼我會不希望你得到幸福呢？」後來伊能靜和秦昊結婚，更邀哈利當主婚人，伊能靜也對哈利保證：「只有你喜歡小昊哥哥，我才會跟他在一起，如果你不喜歡的話，我就不會跟他在一起了」。

結果在小哈利的觀察下，秦昊順利過關，小哈利更開心對伊能靜說：「這個人是對的，他對我很好，對你也很好」，稱讚兩個人是絕配，並在兩人婚禮上喊話，請秦昊一定要照顧媽媽，超齡又體貼的發言讓伊能靜十分驕傲，許多網友也對哈利的懂事印象深刻。

(中時電子報)