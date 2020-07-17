最近是否感覺工作不順、感情遇瓶頸、健康出狀況呢？如果有，你絕對需要開運神器！許多人用盡各種方法開運，水晶球、開運符都出爐，現在要偷偷告訴你一種連打電動或是在辦公室都能開運的神器！那就是威剛集團旗下品牌「XPG」，推出超霸氣的24K黃金鍵盤，讓你連玩電腦都能運勢大增，每求必應！

下半年開運就靠它！ 24K黃金鍵盤就在這裡！

東方人最喜歡購入閃亮亮的24K黃金，放在家中或是配戴在身上，除了可投資增值外，還能達到開運的效果，但很少人看過由24K黃金製成的鍵盤吧！它的外型金光閃閃、霸氣外露，讓人看了忍不住想要觸摸把玩，原來這台金碧輝煌的鍵盤，是由威剛集團旗下的高效能品牌「XPG」推出的電競開運神器，讓你無論打電動還是工作，每天敲打這樣的鍵盤，運勢肯定能大增。

XPG行銷副理高顗晴表示，24K黃金鍵盤還搭載了德國知名大廠Cherry MX RGB機械軸/擷取自youtube

XPG行銷副理高顗晴表示， XPG Summoner 24K黃金鍵盤是一台電競鍵盤，搭載德國知名大廠Cherry MX RGB機械軸，擁有最好的手感及品質，再將外觀電鍍24K純金，使其質感大幅提升、貴氣逼人，無論在辦公室洽公還是在家打電動、線上投注玩運彩，都一定能夠幫助你運勢大開。

由於3C產品已經深入每個人的日常生活，電腦更是民眾不可或缺的電器用品，再加上競爭市場激烈，許多廠商紛紛推出吸睛又有噱頭的鍵盤，但電鍍24K黃金鍵盤還真是獨一無二，具備開運效果，讓人忍不住直呼好想要啦！

凡是在7/17~8/16期間購買運彩，也有機會獲得百萬威剛XPG的電競獎品/擷取自youtube

想要得到如此強大的開運神器嗎？現在只要購買XPG薩尼亞電競筆電，並上網登錄發票參加抽獎，就有機會抽到24K黃金鍵盤；除此之外，台灣運彩也推出了電競賽事投注，凡是在7/17~8/16期間投注只要含有電子競技賽事或其他運動賽事滿500元(含)以上，也有機會獲得百萬威剛XPG的電競獎品唷！

(科技)