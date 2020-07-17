目前流亡至美、去年底曾參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院前研究員閻麗夢日前爆料，稱大陸早在1月證實病毒會人傳人之前的去年12月底就已知道此事實，但她的警告竟遭正在秘密研究病毒的上級、港大公衞學院教授潘烈文刻意忽略，甚至要求她保持沉默。對此，港大公衞學院院長福田敬二向透國電子郵件向員工表示，港大並未對新冠病毒進行秘密研究，閻麗夢所指控並不屬實。

據《南華早報》報導，福田敬二（Keiji Fukuda）表示，關於閻麗夢先前接受美媒《福斯新聞》專訪時對潘烈文以及港大實驗室的聯合主任、臨床及公共衛生病毒學家裴偉士裴偉士（Malik Peiris）等人的相關指控是不實的，這些專家並未參加所謂的「秘密研究」，他們一直致力於與大陸及國際專家團隊合作，力圖突破新冠病毒的相關研究。同時院方也批評前職員閻麗夢的指控，已傷害到前同事們的聲譽。

曾任世界衛生組織官員的福田敬二，在15日寄給職員們的電子郵件中進一步說明，稱閻麗夢口中稱的「發現」完全是謠言，並指出他之所以寫這封內部郵件給員工們，是出自於關切閻麗夢的推測已傷害最親密的同事們，他們都是在港大內是備受尊重的成員。

至於閻麗夢聲稱他與上級潘烈文曾秘密參與新冠病毒研究，福田敬二也表示不論是閻麗夢、潘烈文或是裴偉士，他們都不曾參與過祕密或者隱瞞新冠病毒相關研究。他指出，根據慣例，學院內確實有研究員參與對新冠病毒相關緊急研究與公共衛生問題，但非調查謠傳；這些研究是與多名大陸、香港以及國際同僚一同進行，其中大多數都已出版。

福田敬二進一步說明，在這些研究員的研究生涯中，曾參與SARS、H5N1、伊波拉等病毒造成疫情的相關研究，他們對這些疫情防控做出的貢獻也爲各大國際衛生組織、學術機構所認可。此外，他也警告現在社群媒體上已出現「敵意且誤導」的現象，呼籲他的同事們如果接觸到他人傳來的相關資訊，務必謹慎冷靜。

(中時電子報)