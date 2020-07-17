英國流行購物網站日前開賣一款漁網狀、上頭鑲有一顆顆水鑽的口罩，口罩除了美觀以外毫無防疫效果，一片還要價10英鎊（約新台幣370元），而且還賣光光，讓英國網友大罵是「史上最沒用的東西」。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國流行網站「PRETTYLittleThing」日前開賣一款名為「Black Diamante Fishnet Mask」的水鑽口罩，該款口罩織成漁網狀，黑色布料交織的地方鑲上一顆顆水鑽，由於上頭都是洞洞，消費者就算戴上去，口、鼻仍會暴露在空氣中，以防疫角度來看，絲毫沒有防護價值。

Pretty USELESS Little Thing! Fast-fashion giant slammed for selling 'ridiculous diamante fishnet' face mask https://t.co/mWzQY9DsHG — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 15, 2020

該款口罩售價10英鎊，目前網站已將口罩下架，不過另一款彩色版口罩已早早售罄。

這款口罩在英國網友間引發廣大討論，一名名叫Imogen Jayde的網友轉貼這款口罩的照片，並且留下「PRETTYLittleThing漏掉重點了」的評論，該則推文吸引超過2萬人按讚。

一名網友轉推推文，評論是「完全沒用的口罩」，另一名網友則稱，「這是這輩子見過最沒用的東西。」另外還有網友痛批PRETTYLittleThing根本是ATM，賺很大。

英格蘭地區本周宣布，24日起，所有民眾進入商店都必須配戴口罩。

(中時電子報)