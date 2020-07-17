台灣運動產業博覽會15位明星超吸睛！6台Switch等你拿

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

台灣運彩獲邀參與教育部體育署主辦的「2020 臺灣運動產業博覽會」，7/17(五)～8/9(日)在台北松山文創園區隆重舉行，超過百家的運動產業業者攜手共同參展，希望讓更多民眾可以實地體驗運動產業與科技技術的結合，台灣運彩準備了多項好禮，邀大家一起來展覽會現場與運動大明星同樂，還有機會抽中時下最夯的Switch遊戲機，希望大家可以多多參與，好康鬥相報，一起來共襄盛舉。

博覽會全區規劃圖。(台灣運彩提供)

這次活動室內展場有6大館，分別是1.「日常館」、2.「專業館」、3.「撼動館」、4.「未來一館」、5.「未來二館」以及6.「電競館」，我們台灣運彩在「日常館」及「專業館」都各有1個攤位，同時在戶外活動區也有2個帳篷，展覽活動早上10點到晚上6點都有運彩人員為您服務，期間將分3波(7/17～7/26、7/27～8/2、8/3～8/9)總共抽出6台Switch遊戲機，每波「參加現場活動」及「參加FB活動」各抽出1台，所有得獎者名單會公布在台灣運彩的FB：

1. 「參加現場活動」：

(1) 現場參與運彩攤位活動獲勝者，就有機會獲得Switch抽獎券1張。

(2) 現場申辦運彩網路會員，就可拿到Switch抽獎券2張。

2. 「參加FB活動」，只要到台灣運彩官方粉絲團「按讚」，然後於粉專置頂文章「上傳」你與台灣運彩攤位合照之照片，並留言「#我在台灣運彩運動產業博覽會超好玩」，就可獲得抽獎資格。

Switch抽獎活動說明。(台灣運彩提供)

另外，展覽期間的4個週末，共8天，每天的下午2點～3點都會有運動大明星來到運彩展覽現場跟大家一起近距離互動玩遊戲，有網球女雙世界冠軍的「詹詠然、詹皓晴」；中信兄弟看板球星的「詹子賢」；健身女神「丁小羽」；中華男籃國家隊裕隆當家球星的「簡浩、呂政儒」；人氣電競直播主的「小熊」；名揚海內外木蘭女足球星：藍鯨 包欣玄、花蓮 王湘惠、熊讚 林雅涵；籃壇新星、SBL冠軍台啤籃球新星的「簡祐哲、黃泓瀚、黃聰翰」以及旅日排球耀眼雙星的「劉鴻敏、劉鴻杰」，眾星雲集的台灣運彩展場要你好看、拿好禮。

15位運動明星來運彩。(台灣運彩提供)

(中時電子報)