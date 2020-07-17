【回憶殺】女星葉全真17歲在處女作《雪在燒》背部全裸聲名大噪，開啟長達33年的演藝生涯，從電影橫跨到電視劇，還和陳昭榮成立網路公司、自創保養品牌，成為斜槓CEO.事業飛黃騰達的她，年已半百仍小姑獨處，感情世界頗受外界好奇，原來她曾經萌生結婚念頭，最後都無疾而終。

葉全真和陳昭榮傳緋聞12年，直到男方結婚生子才斷了傳言，她苦笑兩人真的只是事業上的夥伴和好友。處女座的她，談起感情相當理智，細數人生中的三段感情中，第一段交了3年，因遠距離分開；第二段戀情維持6年，也是遠距離，經常一個多月只見一次面，雖然對方是她理想的類型，仍敵不過長期的分隔兩地；第三段也談了6年，對方是熱情陽光的男生，交往頭兩年是熱戀期，葉全真有出現結婚的念頭，不過第三年她開始進入冷靜、觀察期，直到男方想結婚時，反而換她不想了。由於是和平分手，兩人一直維持朋友的關係，偶爾對方還會打電話關心她。

葉全真和陳昭榮緋聞傳12年，但她強調兩人只是朋友、事業上夥伴。（圖／中時資料照）

經過這三段感情，葉全真深知自己是個只要衝動過了，就很難會有結果的人，現在的她專心拍戲、處理公司的大小事物，對愛情抱持隨緣態度。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)