路透社引用四位知情人士說法，半導體技術供應商安謀(ARM)在最近的談判中提出提高一些客戶的授權費。兩位知情人士表示，在最近的會談中，ARM的銷售代表要求漲價，這將使一些客戶的整體許可成本提高4倍之多。

兩位知情人士稱，漲價已經促使一些授權商考慮非ARM的替代方案。而ARM則表示，不對定價談判發表評論。

ARM是一家半導體設計公司，將其技術授權給世界上一些大科技公司使用，包括蘋果、三星、任天堂和索尼。就在上個月，蘋果公司宣佈將用基於ARM技術的定制晶片取代Mac中的英特爾處理器。

日本跨國集團軟銀在2016年底以約310億美元收購了ARM。次年，ARM的25%股份被轉移到軟銀的風險投資基金願景基金(Vision Fund)，該基金因投資Uber和WeWork而受到重創。

本周早些時候，《華爾街日報》報導稱，軟銀正在探索出售或IPO ARM的可能性。

(中時電子報)