針對NBA球員在奧蘭多「隔離泡泡」住宿方面，謠傳部分頂級球星擁有特殊待遇，身為當今NBA第一人，「小皇帝」詹姆斯當然會被拿出來討論，火箭後衛小瑞弗斯乾脆直接嘲諷，「詹皇住在地方跟我們不同，我們住酒店，他住整棟樓！」

想也知道小瑞弗斯這番話是在開玩笑的，因為詹姆斯跟湖人球員都住在Grand Destino酒店，不可能真的獨占整間酒店，甚至才剛手指骨折的湖人後衛隆多，一住進去就發IG限時動態，嘲諷自己的酒店房間根本就像汽車旅館一樣。

其實詹姆斯這次並未耍特權，加上每支球隊隨隊人員都限制在36人以內，所以詹皇沒把自己專屬廚師、按摩師與私人保鑣帶來奧蘭多，現在大部分待在酒店的時候，詹皇都把自己跟安東尼戴維斯、庫克等隊友關在房內玩NBA2K遊戲。

或許詹皇所享受的特權，最多只是住在總統套房內，像是拓荒者球星利拉德也有同樣待遇，只是他住在總統套房的證據，卻是因為他的隊友麥科倫曝光的，麥科倫貼出一張自己在利拉德房間門口的照片，結果很明顯把總統套房標誌拍進去。

神奇的是，NBA官推也分享了麥科倫這張照片，卻把「總統套房」幾個英文字「修」掉了，似乎不想讓外界看出球員居住環境的差別待遇，也讓麥科倫不禁回覆，「我真的沒辦法靠自己把這些『裝飾品』拿掉，感謝幫忙！這樣感覺好多了。」

No way I could pull these decorations off by myself. Thanks for the help 🙏🏽 🤣 It turned out nicely https://t.co/3ErnNPapZF — CJ McCollum (@CJMcCollum) July 15, 2020

(中時 )