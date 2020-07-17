陸股股王貴州茅台本周股價再創新高，市值達台幣9.3兆元，但大陸官媒人民日報海外版周三（15日）發文痛批「酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的」，由於官方大動作降溫，拖累貴州茅台周四（16日）股價應聲重挫，終場暴跌近8%。

貴州茅台今年股價漲幅驚人，從3月19日股災最低點每股人民幣960元（下同），到7月13日盤中飆到1787元新天價，近4個月時間漲幅高達86.1%，周四終場狂瀉7.9%，收在1614元（約台幣6778元），1000股相當於台幣677萬元。

人民日報海外版微信公眾號「學習小組」發表「變味的茅台，誰在買單？」的評論文章指出，貴州茅台機場曾推出「憑機票購2瓶平價茅台」活動，引發各地黃牛頻繁飛至，因為1499元的飛天茅台，轉手就能有近千元的利潤。一些黃牛描述，只要資金充足，「一個月賺200萬，完全不成問題」。

文中列舉涉及茅台貪腐而落馬的高官實例，從大老虎到小蒼蠅，茅台酒頻頻現身，成為官場腐敗的「硬通貨」，是因為「喝茅台有面子，藏茅台有價值，送茅台有位子」。說句實話，在眾多腐敗案件中，那些收受茅台的官員，有很大一部分品嘗不出茅台酒的獨特醬香，令他們上癮的是「權力的滋味」。

評論中強調，「酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的。」人們樂於見到茅台酒的品牌價值得到市場真金白銀的肯定，但其品牌溢價的成分中，必須要剔除腐敗這個成分。

評論最後提到，酒本無罪，人之過也。無論是貴州茅台、西藏蟲草、新疆和田玉，還是其他名貴的特產，都要讓商品價值回歸市場，不再成為權力的供品。

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(中時電子報)