隨著林書豪連兩場比賽「高效」都摘29分，且幫北京首鋼搶下7連勝，讓他不禁在16日賽後發布微博貼文，「7連勝！為團隊驕傲，還有我真的想念球迷們！這些絨毛動物觀眾真的沒有什麼氣氛，哈哈！＃我陪首鋼戰」間接預告大陸CBA即將開放觀眾進場。

或許林書豪並不清楚這場北京擊退深圳的比賽意義有何不同，畢竟兩隊上季結怨很深，除了爆發「私會門」事件，北京更在季後賽從2比0領先，隨後連輸3場遭到深圳淘汰，所以本季兩隊每次交手火藥味濃厚，16日這場比賽當然也不例外。

比賽首節就發生插曲，因為深圳副總劉宏疆不滿裁判尺度，不斷在場邊對著裁判咆嘯，最後換來2次技術犯規被趕出場，不過北京最後仍然贏球，除了穩坐排名第3位置，更讓目前戰績掉到18勝24敗的深圳，距離今年季後賽越來越遠。

至於林書豪的間接預告大陸CBA即將開放觀眾進場，這項消息早在最近就已傳開，甚至目前傳出CBA公司與青島市政府之間的協商快要完成，最快下周就可開放售票，屆時豪哥就無需忍受絨毛動物加油團，而是活生生的觀眾加油聲浪。

就算都被裁判趕出場，深圳副總劉宏疆仍在場邊大罵。(新華社)

(中時 )