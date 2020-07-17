政府推出「振興三倍券」讓民眾能夠一起刺激市場經濟，不過昨（15日）發放首日就因為領券系統出現異常，怨聲載道。一位民眾觀察到去超商領三倍券的現象，整理出「4種」奧克行徑，引發熱議。網友表示，真的是考驗人的耐性跟理智線的時候。

原PO在臉書《爆怨公社》上分享，4種人去超商領三倍券的「奧客行為」：

阿桑：「我只有帶我的健保卡，可是我想幫我媽領，為什麼不可以？」

阿北：「叫政府弄更大的寬頻啦，等的半死，你們店員不會反應嗎？」

歐8桑：「要排這麼久，為什麼沒有椅子給我們坐？」

歐Z桑：「沒人告訴我要先預購啊，為什麼這裡不能直接買？ 蛤，郵局？郵局離我家太遠啦」。

貼文一出引起熱議，網友更說「昨天還有之前有預購，店員要他們再去插卡也一直碎念：不是之前已經預購了嗎？為什麼還要插卡？」紛紛表示很多人沒有同理心，超商店員這陣子肯定很難熬「 感覺這是考驗人的耐性跟理智線的時候」。

更有網友開始批評政策，「這跟本擾民，要不是有錢領也不會想去」、「全球最複雜的領券系統.....」、「真的是超麻煩的爛政策」。不過，也有人認為是超商網路問題，不能怪在政策，而是等待的人要有同理心。「 明明是超商系統問題而且超商系統平常也沒有這麼大流量，幹嘛替你升級」、「其實該累的應該是公務人員，不是超商員工他們這樣根本也沒加薪」。在貼文最後，原PO表示「真心覺得四大超商及郵局的人辛苦了」。

(中時電子報)