Zion Williamson update: pic.twitter.com/eShAPl1gB2 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 16, 2020

別緊張，鵜鶘前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森這次並非因為感染新冠病毒而離開！就在NBA本季復賽腳步越來越近之際，威廉森17日凌晨卻突然傳出離開奧蘭多「隔離泡泡」的消息，理由是緊急家庭醫療事件，能否趕上31日復賽開打還很難說。

鵜鶘官方親自證實這項錫安威廉森離開奧蘭多的消息，且由鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬發表聲明表示，「我們完全支持錫安威廉森由於家庭原因離開NBA集中隔離區域的決定，但因為對於他的家庭的尊重，我們暫不發表更多評論。」

假如本季復賽少了錫安威廉森這個當紅炸子雞，對於NBA來說算是很傷的負面消息，畢竟當初為了能讓威廉森所效力的鵜鶘打復賽，聯盟還刻意訂出22隊打復賽的相關規定，如今他卻因為緊急家庭醫療事件離隊，返回日期也未確定。

根據《The Ringer》記者歐康納公布最新聯盟檢測規定，假如錫安威廉森想要重回奧蘭多隔離泡泡，必須在出發前7天，每天接受新冠病毒檢測呈現陰性，然後才可回到奧蘭多接受4天隔離，如果沒有全部呈現陰性，他將接受10天隔離。

(中時 )