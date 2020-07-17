身高186公分的孟澔受邀擔任品牌跑步機的體驗大使，他直說因為母親曾經是三鐵全能選手，運動細胞全都是被她操出來的，「我常被同學笑說我家有虎媽」，而近來為新專輯全心投入，孟澔說因為疫情期間，活動驟減，反而讓自己能靜下心創作並笑說我很龜毛，原先的作品都被推翻，「我的處女專輯，只能好，不能匆促上陣！」

孟澔說從小就愛跑步，每天必定要跟身為運動強手的母親操練，而近日都宅在家，每天就在可以倒著走的跑步機上走唱2小時，除了紓壓外，還激發不少創作靈感，「因此我都暱稱跑步機現在是我的最佳情人。」他游泳校隊出身，高中時還曾代表學校參賽獲得游泳第三名，孟澔笑說是跑步機是新玩具。

一提到運動細胞，孟澔笑說被曾是鐵能三項選手的老媽逼出來，身為家中獨子，從小母親就特別嚴格，因此每天爬山跑步、游泳等都是例行的運動，老媽總會全程緊盯，分享母親的名言：「持續運動，身體健康，人生才是彩色的。」

(中時 )