音樂劇《搭錯車》由丁噹、王柏森、陳乃榮、蕭景鴻（阿弟）等主演，獲得好評，《搭錯車》2021旗艦版將於2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院；2021年2月26、27、28日台北國家戲劇院，再現壯闊歌舞場面視覺震撼，首演陣容的黃金演員與團隊也將歸隊，其中飾演天后沈妮角色的張詩盈鍍金回歸，奪金馬獎女配角的好演員強勢演技，返場更加精彩可期，門票將於7月18 日中午12點 ibon售票系統門市和網路開賣，亦可使用振興三倍券及藝FUN券購票。

剛從《乘風破浪的姐姐》下車的丁噹，即將搭上《搭錯車》這班親情列車與歌迷見面，無論是《乘風破浪的姐姐》姐妹合宿生活，或是《搭錯車》家人般的大家庭，丁噹都收獲良多，她表示在「乘風破浪」裡，大家會聊聊感情觀、分享保養品，話題很女性；雖然距離上場《搭錯車》演出後，已超過8個月沒見面，但彼此間聊天話題不斷，彼此分享近況，她說：「下戲後，大家各自忙自己工作，雖然大家沒在一起，但都能瞭解彼此近況，相信屆時進排練室排練時，大家依舊默契十足的家人！」

丁噹和飾演亞叔的王柏森，劇中親情揪心感人，兩人父女情也延伸到戲外，不僅時常相約出遊，在片場更是有聊不完的話題，這次參與《乘風破浪的姐姐》，完美主義的她除了對自我要求外，身為隊長對於團隊表現壓力自然不小，在高度壓力下，唯一宣洩出口就是和「爸爸」王柏森天天暢聊，王柏森就像家人一樣，給予丁噹加油打氣，一通電話過後，都讓緊繃的她展開笑靨，足見兩人平凡相依卻有濃厚的父女情。

(中時 )