小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】萬人解約 數位三倍券滯銷

振興三倍券領取昨進入第2天，總計累積兩日已逾470萬人完成，其中67％是超商領券，郵局則有157萬人；不過紙本上路後，數位三倍券幾乎呈現「滯銷」狀態，甚且前天還1萬多人解約跑掉。

【2】藍委被清場 監院人事今表決

國民黨立院黨團連日占領議場，試圖阻止將於今天展開的監察院人事案表決。但昨下午民進黨團發動清場行動，與國民黨再度爆發肢體衝突，最終在人數優勢下奪回主席台，並通過在今天進行人事表決。對此，在野黨齊聲抨擊，強調跳過審查程序不符民主精神，時力甚至揚言提出釋憲，朝野對立情勢更趨惡化。

【3】海陸改科目 兩棲登陸車攻灘頭堡

漢光36號演習昨進行第4天操演，海軍陸戰隊因為3日預演時，覆舟造成2名官兵殉職，昨天取消舟波向岸科目，改為登陸作戰，在屏東加祿堂海灘順利完成「聯合登陸作戰操演」，連日來陸戰隊參演官兵勤訓，終於順利完成，訓練結果也獲得驗證。

【4】再見公懲會 懲戒法院今揭牌

設立近90年的公務員懲戒委員會走入歷史，改制成為懲戒法院，今（17）日正式設立，第一任懲戒法院院長為姜仁脩，將由司法院長許宗力共同主持揭牌儀式，負責審理公務員及司法官的懲戒案件。未來公務員把妹、查個資或上班嫖妓等失職行為，除了審理中無法申請退休外，司法官還可判決剝奪或追討已領的退休金。

【5】台飛泰班機 ６泰人發燒檢驗中

從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機15日抵達泰國曼谷後，有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢驗。外界憂心日前日籍女生入境日本確診新冠肺炎重演，引發高度關注，疫情指揮中心表示，已經向泰方詢問，並密切注意檢驗結果。

(中時電子報)