中歐地區有位住在偏鄉的老婦人，她在50年前曾44英鎊（約新台幣1,600元）買下一個古代花瓶，一直以來她都不以為意的將花瓶放置在櫃子上，不過去年老婦人邀請一名荷蘭藝術顧問前來拜訪時，覺得這個花瓶很特別，所以拿去給專家鑑定後發現，該花瓶是中國清乾隆時期的文物，並在拍賣會上以7百萬英鎊售出（約新台幣2.58億元）。

根據《太陽報》報導，受邀前去的荷蘭藝術顧問羅森塔爾（Johan Bosch vanRosenthal）表示，當時他們走進一個有許多古老中國藝術品的房間內，裡面還有老婦人養的4隻貓隨意走來走去，她接著詢問該中國古花瓶，羅森塔爾直說，「雖然我不是中國藝術品專家，但可以顯而易見的發現這不只是一個普通中國花瓶。」

該花瓶上面鑲著綠松石等裝飾還有藍白相間的花卉圖案，經專家鑑定後發現，該花瓶是在中國清乾隆年間所製作，也因此該花瓶被拿到了拍賣場上拍賣，最後以7百萬英鎊高價售出。

蘇富比（Sotheby）拍賣行亞洲區董事長尼古拉斯·周（Nicolas Chow）對此表示，「一個非常脆弱、易碎的花瓶，在有許多寵物的房子內、沒有特別保護措施的情況下，過了半世紀後還能保存良好，這實在是一個奇蹟。」

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(中時電子報)