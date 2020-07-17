波蘭原定今年5月底舉行總統大選，受新冠肺炎影響延至6月28日，最後由現任總統杜達（Andrzej Duda）成功連任。杜達近日接到一通自稱是聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的賀電，雙方還在電話中大談波俄關係長達11分鐘，不料對方根本不是古特雷斯，而是專搞惡作劇的俄國YouTuber，讓他顏面盡失。

據《波蘭時報》（Polska Times）報導，俄羅斯YouTuber沃萬（Vovan）及萊克斯（Lexus）時常假扮外國官員或歐洲政要進行電話惡作劇，過去曾有多名政治人物上當，而杜達就是最新受害者；2人日前假冒古特雷斯名義打給杜達，先是恭喜他連任，接著話題便轉往新冠肺炎疫情，以及波俄關係等議題。

根據長約11分鐘的對話內容，杜達在電話中提到，他曾和俄國總統普丁（Vladimir Putin）討論波俄間的矛盾，自己還被對方指責是波蘭開啓了二戰；雙方接著談到曾先後隸屬波蘭及俄羅斯的烏克蘭城市利維夫（Lviv），杜達認為「這是歷史理解問題，它是友好的禮物，但俄羅斯人之前是侵佔。」

這段談話事後被放上YouTube，杜達辦公室也證實接到惡作劇電話，他解釋當時有感到不對勁，因為對方在說波蘭伏特加品牌「Żubrówka」一詞時，口音相當標準，不像是葡萄牙出生的古特雷斯，但2人聲音實在太像，所以才沒有立即掛電話。另一方面，此事也受到波蘭當局的重視，目前正在調查沃萬及萊克斯究竟如何取得總統的聯繫方式，甚至懷疑俄國特勤部門可能參與。

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(中時電子報)