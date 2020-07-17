直播》陳菊監察院長人事同意權今表決 雙方場外爆推擠 07:312020/07/17 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為抗議監察院長提名人陳菊，立法院外今早爆發警民推擠衝突。圖為國民黨立委抗議畫面。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》陳菊監察院人事同意權今表決 雙方場外爆推擠。(影/中時電子報直播) 立法院今將進行監察院長被提名人陳菊及監委人事同意權投票，國民黨日前佔領主席台多天，遭綠委進行強行清場，雙方爆發肢體衝突，立法院長游錫堃昨下午更宣布，全案今天將交由院會投票。藍營團體一早則在立法院外抗議，與員警爆發衝突。 (中時電子報) #陳菊 #監察院 #衝突 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最想罷的是誰？罷免排行民調前3名出爐 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 侯友宜為何民調高？藍中常委分析發現一件事！ - 政治 高雄補選最新民調！2.8萬網友竟秒選這人？ - 政治 陳幸妤出嫁時 阿扁爆當年口袋那份文件竟是... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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