直播》陳菊監察院人事同意權今表決 雙方場外爆推擠。(影/中時電子報直播)

立法院今將進行監察院長被提名人陳菊及監委人事同意權投票，國民黨日前佔領主席台多天，遭綠委進行強行清場，雙方爆發肢體衝突，立法院長游錫堃昨下午更宣布，全案今天將交由院會投票。藍營團體一早則在立法院外抗議，與員警爆發衝突。

(中時電子報)