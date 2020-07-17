「勝利畫面」曝光 強力清場藍委後 民進黨立委今在立院主席台開心合影！ 08:012020/07/17 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委一早在議場內占領主席台並開心地合影留念。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院17日臨時會將進行監察院人事同意權投票，民進黨昨以優勢人力強力清場佔據立院的藍委後，綠委一早即在議場內主席台開心地合影留念。 回顧昨「慘烈」一役，國民黨立院黨團原想阻止今天展開的監察院人事案表決，但昨下午民進黨團發動清場行動，與國民黨再度爆發「濺血」肢體衝突，最終在人數優勢下奪回主席台，並通過在今天進行人事表決。對此，在野黨齊聲抨擊，強調跳過審查程序不符民主精神，時力甚至揚言提出釋憲，朝野對立情勢更趨惡化。 (中時 ) #民進黨 #投票 #立委 #合影 #主席 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最想罷的是誰？罷免排行民調前3名出爐 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 直播》不斷更新／杏仁哥抗議陳菊任命案！ 場外聲援與警方爆衝突 - 政治 漢光演習戰搜直升機迫降兩人殉職 宅神驚吐一字 - 政治 抓到了！陳瑩去上節目卻「偽投票」？藍委：審查無效 將提告 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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