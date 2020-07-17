立法院17日臨時會將進行監察院人事同意權投票，民進黨昨以優勢人力強力清場佔據立院的藍委後，綠委一早即在議場內主席台開心地合影留念。

回顧昨「慘烈」一役，國民黨立院黨團原想阻止今天展開的監察院人事案表決，但昨下午民進黨團發動清場行動，與國民黨再度爆發「濺血」肢體衝突，最終在人數優勢下奪回主席台，並通過在今天進行人事表決。對此，在野黨齊聲抨擊，強調跳過審查程序不符民主精神，時力甚至揚言提出釋憲，朝野對立情勢更趨惡化。

(中時 )