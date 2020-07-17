比利時聯邦眾議院今晚以壓倒性票數通過挺台決議案，呼籲比國政府支持台灣民主發展及國際參與；另有議員曾提案籲承認台灣，雖未能成功，但展現對台更強力支持。

比利時眾議院共有150位眾議員，在全會休會前夕，今晚表決友台決議案，初步統計130票同意、0票反對、13票棄權，以壓倒性通過。這是繼2015年後再度通過挺台決議案，但值得注意的是，當前中國擴大對歐洲影響力、兩岸氣氛改變以及比利時忙於全力防疫下，比國眾議院仍以懸殊票數表決通過，顯示對台灣高度支持。

今天決議案對比國政府有7點呼籲，包括第一鼓勵兩岸恢復對話，避免單方面破壞現狀；第二支持降低亞太區域緊張情勢的外交倡議；第三促請歐盟強化與台灣關係並擴大雙方合作領域。

第四呼籲比國與歐洲國家以具體外交作為支持台灣有意義參與世界衛生組織、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織；第五持續強化及擴大台比合作交流；第六要求中國立即釋放非政府組織工作者李明哲；第七則是鼓勵台灣逐步廢除死刑。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁誠摯感謝比國眾議院通過此一決議案，期盼在共同價值的基礎上，持續深化兩國友好，並能帶動其他歐盟會員國國會以通過類似決議案等方式，表達對台灣的支持，共同維護全球各地的民主制度。

決議案是由法語人道民主中心黨（cdH）資深眾議員達爾曼（Georges Dallemagne）及荷語基民黨（CD&V）眾議員暨眾議院對外關係委員會主席范霍夫（Els Van Hoof）共同連署提出。

這項決議案自去年底推動以來，面臨中國擴大對歐洲影響力、兩岸氣氛改變以及比利時集中心力全力防疫下，最終能獲得壓倒性支持，相當不容易。

提案內文中強調，歐盟和台灣共享民主、法治和人權價值觀，應確保海峽兩岸的繁榮及亞太區域安全與穩定，並提到憂心香港局勢惡化，台灣外部壓力正在增加，特別是源自中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成全球大流行，凸顯台灣參加衛生事務多邊合作的必要性。

此外，比國眾議院在推動這次決議案期間，另曾有眾議員嘗試提出更直接訴求，呼籲比國正式承認台灣，雖然後來遭否決，但對台灣支持力度明顯增強。

(中時電子報)