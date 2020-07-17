台灣指數公司公布「公司治理100指數」成分股今年度定期審核結果，新納入的成分股計有台泥(1101)、聯華(1229)、亞聚(1308)、聚陽(1477)、中化生(1762)、華碩(2357)、敦陽科(2480)、台中銀(2812)、華票(2820)、安泰銀(2849)、中再保(2851)、統一證(2855)、三商壽(2867)、神基(3005)、奇鋐(3017)、全台(3038)、神達(3706)、承業醫(4164)、致伸(4915)、東科-KY(5225)、豐祥-KY(5288)、群益證(6005)、瑞儀(6176)、啟碁(6285)、樺漢(6414)、鈺齊-KY(9802)、康那香(9919)等27檔股票，這項審核結果將於7月17日生效。

「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。

「公司治理100指數」是以在台灣證券交易所掛牌的上市公司(含國內上市公司及外國企業第一上市公司，不含TDR)，先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20％的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20％」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將各別排名加總後由小至大排序，選取排名前100檔股票作為成分股。

(時報資訊)