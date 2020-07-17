副總統賴清德及行政院長蘇貞昌16日連袂出席「工具機口罩國家隊感恩會」，感謝工具機暨零組件工業成員，在受新冠肺炎疫情衝擊之初便不計困難挺身幫忙。行政院長蘇貞昌表示，在蔡英文總統指示下，預計下周行政院會通過「紓困3.0」，以國家力量協助業者度過難關。

蘇貞昌指出，新冠肺炎疫情衝擊全球，迄今超過1300萬人確診、近60萬人死亡。台灣能被認為是亂世中的福地，除了第一時間下令禁止口罩出口、留住保命本錢，且工具機口罩國家隊真的不簡單，在困難時將60條生產線建置時間，從半年一口氣縮減至25天內。

蘇貞昌表示，工具機口罩國家隊在45天完成92台機器，才能使台灣口罩日產量從188萬片躍增至2000萬片，讓民眾得以每14天購買9片口罩，使疫情穩定下來，有工具機口罩國家隊撐起軟、硬體，才讓台灣站得住。

面對全球疫情依然險峻、且許多國家鎖國，蘇貞昌強調，深知工具機業者面臨許多外銷困難，在蔡英文總統指示下，行政院會預計下周通過「紓困3.0」、送交立法院審議，包括薪資補助、營運資金補貼，以及留人、人才訓練等作業補助，都會持續加碼。

蘇貞昌指出，可把握這段時間讓國內技職學校、工廠設備換新，將責成經濟部與教育部編列預算，儘快做好這些工作。學校人才培訓方面，包括經濟部的人才培訓計畫、教育部培訓基地，以及在雲林、台中的院校設計相關人才培訓計畫等經費，同樣也會大力補助。

蘇貞昌表示，蔡英文總統就任後提出「5加2」產業創新，過去4年投入150億元，讓台灣從精密機械轉型為智慧機械。未來會持續注意產業界需要、並盡力協助，繼續用預算支持、用國家力量支撐業者度過難關。

(時報資訊)