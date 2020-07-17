智原(3035)宣布，推出新一代物聯網SoC開發平台Ariel，該平台基於聯電(2303)40奈米超低功耗製程並採用英飛凌SONOS eFlash技術，相較前一代55奈米Uranus+平台，Ariel SoC開發平台可減少35%操作功耗，滿足智慧物聯網AIoT、工業物聯網IIoT、智慧電網、穿戴裝置與攜帶型裝置的超低功耗SoC設計需求。

智原營運長林世欽表示，英飛凌的SONOS為嵌入式快閃記憶體提供經濟有效的簡易途徑，本次新推出的Ariel平台導入英飛凌SONOS eFlash，這項進階的eFlash解決方案能夠協助客戶在新一代物聯網SoC設計上達到更佳的超低功耗與高效能表現。

智原Ariel平台搭載Cortex-M4核心、1MB嵌入式快閃記憶體、USB OTG、12-bit ADC、10-bit DAC、安全系統與完善的軟體開發套件支援；搭配特有的DVFS動態電壓頻率管理可實現低功耗與高效能的平衡表現，平台中亦內建低功耗IP解決方案以達到嵌入式系統應用的超低功耗需求。此外，藉由英飛凌SONOS eFlash優異的技術，與其它市面上的eFlash方案相比，可使用更少的光罩層數來實現，因此不但晶圓費用更低也相對地縮短生產週期。

(時報資訊)