餐飲業迎接後疫情時代業績回春，但因應「宅經濟」需求趨勢成型，連鎖餐飲集團漢來美食（1268）續推出「宅美食」冷凍熟食系列後，再推出「來拌麵」進軍乾拌麵市場，拓展電商零售商機，首波目標可貢獻逾200萬元營收，並看好一年可貢獻近1億元營收。

漢來美食總經理林淑婷指出，餐飲主要客群仍以內需市場為主力，可隨著進入後疫情時代而快速恢復正常，但疫情衍生的消費行為帶動電商及零售市場快速成長，成為漢來美食可開發的另一新市場商機。

漢來美食因應疫情衝擊，在疫情期間快速從現有菜色中，研發推出冷凍豬腳麵線、台式滷肉豆腐、家鄉獅子頭等適合的冷凍熟食產品，透過自營網路商店和momo等電商平台通路銷售，3個月時間便締造銷量達1000組佳績。

而據經濟部統計處統計，去年速食麵年產值達114億元，今年因受新冠肺炎疫情影響，民生物資囤貨潮推升臨時性需求，首季銷售額便達31億元、年增14.1％，改寫同期新高。其中乾拌麵的成長更倍數增加。

林淑婷認為，雖然目前台灣乾拌麵市場的競爭激烈程度，可謂已進入戰國時代，但就民眾對防疫需求升溫、促使「宅經濟」快速發展情況，看好乾拌麵市場成長空間仍大，看好歷時1年研發的「來拌麵」仍能殺出重圍、在市場取得一席之地。

林淑婷表示，「來拌麵」首波主打「椒麻醬香」風味切入市場，初期鋪貨將嘗試與momo、FRIDAY、Yahoo!、博客來、ibonmart、PCHome等線上通路合作，加上直營餐廳約40家門市同步舖貨，預期首批40萬包產量可在3個月內完售，挹注逾200萬元營收。

(時報資訊)