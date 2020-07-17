票券金融公司近年外幣債券部位大幅成長，帶動對外幣需求同步大增。為增加票金公司的資金調度能力，金管會決議修正相關解釋令，開放票金公司可向國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）辦理外資債券買賣或外幣資金拆借。

據銀行局統計，票金公司持有外幣債券部位餘額，近5年分別為209億元、652億元、628億元、704億元、1032億元，除了2017年稍降外均顯著增加。截至2020年上半年，持有外幣債券部位餘額進一步攀升至1082億元，確有明顯外幣資金需求。

金管會指出，銀行、券商的外幣債券部位及銀行的外幣資金，實務上主要列於OBU及OSU帳上，使票金公司無法透過外幣債券附買回交易，向國內外匯指定銀行（DBU）及國內證券商（DSU）借入外幣資金，或與DBU承作外幣資金拆借，來滿足其外幣資金需求。

依現行國際金融業務條例規定，OBU可辦理與「其他金融機構」的資金借貸及外幣有價證券買賣等業務、OSU可辦理與「其他金融機構」外幣有價證券買賣等業務。但依現行解釋令，「其他金融機構」並未包含票金公司，使票金公司無法向OBU及OSU取得外幣資金。

在審酌票券業的業務需求、考量相關業務風險已有規範可控管下，金管會決議修正解釋令，將票金公司納入國際金融業務條例所稱「其他金融機構」範圍，以強化票券金融公司辦理外幣債券業務的資金調度能力。

(時報資訊)