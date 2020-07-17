賴品妤分享《ETtoday》拍到她被扯頭髮的照片。（圖片摘自賴品妤臉書）

國民黨立院黨團連日占領議場，試圖阻止將於今（17日）展開的監察院人事案表決。民進黨團昨發動清場行動，與藍委再度爆發肢體衝突。衝突期間，國民黨立委呂玉玲突然出手拉扯民進黨立委賴品妤的頭髮拖行一段距離才鬆手，賴品妤脫身後整個人都嚇呆了！待回神後，賴品妤在臉書分享心得，讓網友直呼好好笑！

立院原訂周二起審查監察院長被提名人陳菊、監委被提名人的資格，但因國民黨認為陳菊等人不適任，遂占領議場，16日進入第3天。依臨時會議程，今天（17日）將進入表決，民進黨團昨進入議場發動清場行動，由於民進黨有人數優勢，藍委被綠委一個一個全被「抓」、「架」、「推」的攻勢下，逐出場外。

在藍綠衝突過程中，賴品妤本是面帶笑容往主席台支援，沒想到呂玉玲突然伸手扯住賴品妤頭髮拖行幾秒，民進黨團總召柯建銘見狀趕快阻止，賴品妤才得以脫身。脫身後的賴品妤整個人驚魂未定，伸手撫摸剛剛被拉扯的頭髮，一臉神色未定。

不過，賴品妤平復心情後，似乎覺得這段「經歷」非常有趣，在臉書分享《ETtoday》拍到她被扯頭髮的照片，並寫著「這張好好笑，有洗頭髮柔順滑溜」。網友也留言表示，「結果發現居然是拉頭髮！！！氣氣氣」、「我看到這則新聞想的也是呂玉玲的手會不會卡在裡面」、「你真的是渾身喜感」、「原來不洗頭是超前部署」、「呂委員得到滿手頭油不得不放手」！

網友留言。（摘自賴品妤臉書）

(中時電子報)