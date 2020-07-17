網龍(3083)自製手遊《黃易群俠傳M》宣布7月20日於台港澳正式上線，該款遊戲歷經近3年開發，耗資2億元，法人推估，以當時端遊一個月1億元營收計算，希望能達到一個月2億元以上的營收表現，也是網龍今年營收成長重要來源。

智冠(5478)集團董事長王俊博表示，智冠集團從1990年代就與黃易老師結下情誼，一路從單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲合作至今，共推出7款遊戲，黃易透過44部小說為書迷帶來廣大豐富的武俠世界，《黃易群俠傳Online》更創下台灣自製遊戲史上的一大成就。這次在《黃易群俠傳M》看到網龍的轉型成長，逐漸在手遊領域發揮實力，智冠集團也傾集團資源要把這款遊戲推向成功。

網龍總經理呂學森表示，從2006年推出《黃易群俠傳Online》，在14年後再度以跨平台的型態推出《黃易群俠傳M》，讓玩家可以在手機和電腦上玩到當年最精華的遊戲樂趣。他表示，《黃易群俠傳M》不是純粹只從14年前的端遊移植到手機上，還經過很大的修改，美術、也重新製作，去年底原本準備今年1月上市，又發現當時版本需要手機規格相當高，因此為克服這些問題，延到今年暑假上檔。

先前《吞食天地M》推出時，一個月營收最高達到8000萬元，是端遊的一倍，《黃易群俠傳Online》當時端遊一個月最高1億元，法人估計，改為手遊通常會有倍數增加，也看好這款遊戲力拚一個月貢獻網龍2億元以上。

《黃易群俠傳Online》台港澳上市後，也積極朝向授權發展，目前鎖定日、韓、泰國、越南及大陸地區授權，不過由於《吞食天地M》東南亞表現不錯，泰國及越南也考慮自行營運。2021年上下半年，網龍則預計推出《尋秦記》及《天子傳奇》。

(時報資訊)