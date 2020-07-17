女性生產過後，身材容易大走樣，但有人夫在臉書發言砲轟老婆的身材，每天像一團肉灘死在床上滑手機，橘皮象腿、下垂的屁股和雙下巴，看了就噁心想吐，更怒罵老婆不控制飲食和運動，超沒羞恥心，等孩子成年就要離婚，引發網友戰翻。

網友在臉書社團《靠北老婆》發文表示，以前覺得自己吃不胖，後來才發現是年紀還沒到！32歲以後肚子一天比一天大，因無法接受自己身材走樣，所以開始飲食控制，戒掉波霸奶茶和零食消夜，同時也邊顧小孩，邊在家運動。

原PO認為「不管幾歲放任自己飲食失控變胖就不應該」，因此他對自己老婆的身材耿耿於懷，並指出，老婆滿是橘皮的大腿幾乎是他的1.5倍粗、肚子大到像懷孕5-6個月，而正面胖到有明顯雙下巴，讓原PO質疑，你為何能忍受自己肥成這樣？

原PO滿心怨念的說，更扯的是，老婆上個班包裡就放一堆零食，又愛在餐間吃精緻澱粉，晚上他在運動時，只見老婆像一團肉灘死在床上滑手機，稀疏的頭髮、雙下巴、肥肚、下垂的肥屁、橘皮象腿和噁心的指甲。

身材也變成夫妻間的禁忌話題，原PO表示，每次跟老婆提起要不要一起飲食控制和運動，總是得到「嫌棄就不要用，去找別人啊！」的回應，讓原PO爆炸怒喊，你算過嗎？我已快1年沒找過你，因為看到你的身材很想吐，噁心想吐得那種。

原PO大嘆，每天上班經過國小，看到有些媽媽即便孩子都上小學，仍很注重外貌，看到就想捶心肝，真的要經歷過才知那種痛，但生活還要繼續，他會扮好自己的角色，等孩子滿20歲成年，就跟老婆離婚，真的無法和這種沒羞恥心、不對自己負責的人過一生。

貼文曝光後，引發網友戰翻，不少網友先砲轟，若不是為了生孩子，誰願意變胖、變醜，她跟你這麼多年，就只會看外表？可以叫她多打扮啊？難道野花就比較香嗎？但也有不少網友支持原PO，放縱自己越來越邋遢，相信自己看了也不會開心，更何況是另一半？女生想用生孩子勒索多久？

(中時電子報)