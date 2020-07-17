台北市長柯文哲在2019年8月創立台灣民眾黨，在2020立委選戰中獲得158萬的政黨票，拿下5席不分區，成為台灣第三大黨！有評論分析指出，有三大茶壺風暴考驗著民眾黨，不然2022恐難有佳績。

今年立委選舉，柯文哲領軍的民眾黨在不分區立委拿下5席，一舉成為國會第3大黨，民眾黨成為藍綠以外多數，投票結果代表柯文哲政治光環仍在，將有助替有意角逐2024總統的柯文哲推一把。據《中評社》報導，民眾黨近期正面對著三大考驗。

該評論首先提及，民眾黨內在2020大選後，逐漸浮現人事問題。這些趨勢都顯見，柯文哲要將北市府模式複製到民眾黨中央、民眾黨團上並不容易，若無法妥善解決，將消耗柯能量。此外，柯標榜的市政公開透明清廉的形象遭打擊，外加民進黨網軍們的圍剿，恐淪為政黨比爛老路。

最後該評論提及，民眾黨立委到立法院後，柯粉們逐漸對民眾黨中央出現信任危機！柯粉要求要召開黨員大會，但至今報名人數僅2000多人，距離6000人的會議有效門檻還有差距。依照政黨法規定，民眾黨員約1.2萬人，得6000人到場開會才有效，而若4年內、2023年前開不成黨員大會，恐面臨被解散危機。

(中時電子報)