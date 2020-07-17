因新冠肺炎影響，時間一延再延、場地一改再改的《2020米其林指南台北．台中》發布會，目前已「定案」，如果沒有意外，主辦單位將於8月底於位在台中七期的台中國家歌劇院舉辦等同「放榜」的媒體發布會。

和過年兩年不同的是，2020年台灣米其林指南除首度將台中餐廳納入米其林星級評鑑，更首度移師台中公布榜單，同時，可能讓「逐星光而食」的食饕與吃貨失望的是，受新冠肺炎疫情影響，國際星廚無法來台，所以今年由台灣星廚與國際星廚聯合演繹的「米其林星光晚宴」被迫取消、停止舉辦。

因疫情影響、全球多國封城，國際交通運輸也亂了套，米其林密探如何展作業？什麼時候來台？匿名臥底調查方式與過去有何不同？一家餐廳被評鑑幾次？都是包括台灣在內的餐廳與大廚關注的焦點。

據了解，針對《2020米其林指南台北．台中》，米其林密探自去（2019)年11月起即已展開評鑑調查作業，台北與台中已有不少餐廳被密探評鑑，其中有些表現較佳者，並已將餐廳與大廚資料與「廚師服尺寸」交給米其林指南編輯部門。所以，即便全球防疫期間，米其林密探無法如過往自由旅行，並不會影響《2020米其林指南台北．台中》的出刊發行。也因此，台北與台中究竟有那些餐廳將會在最新版的台灣米其林指南中入書，去年底的那一波評鑑作業至為重要。

新冠肺炎疫情全球延燒，除強襲觀光旅遊與民生消費產業，也打亂 了米其林組織發行2020版亞洲各城市《米其林指南》的節奏。備受飯店餐旅業界與食 饕吃貨高度關注的「揭榜」媒體發布會時間亦往後遞延推遲。

2018與2019年《米其林指南台北》的發布會時間分別落在3月與4月 ，今（2020）年受新冠肺炎疫情影響，主辦單位原本計畫延至5月，惟因3月起疫情持續擴散蔓延，主辦單位以「防疫優先」為由，在今年3月14日發訊息表示將延至第三季，只是詳細時間遲遲未定，觀光餐旅業者一方面要面對因疫情造成的業績衰退，一方面為準備「迎接密探」而把關品質不敢促銷，兩面煎熬陷入「集體焦慮」。

如今台灣防疫有成並解封，《2020米其林指南台北．台中》確認將在第三季公布榜單，預料又將引起飯店餐飲業者的「另一種焦慮」，畢竟，能否進榜？或會不會「失星」，不只關係形象，更影響生意。

(工商 )