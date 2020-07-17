小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】台積無極限 再創四新高 Q2淨利、Q3營收、全年營收、全年資本支出

晶圓代工龍頭台積電16日舉行法人說明會，會中發布四個歷史新高紀錄。分別是第二季稅後淨利創歷史新高、第三季營收會創歷史新高、全年營收將改寫歷史新高、以及全年資本支出創下歷史新高。

【2】外資看台積電 穩超400元

全球晶圓代工龍頭台積電法說圓滿結束，不只第二季獲利驚艷市場，第三季與2020年全年展望全部比市場預期更樂觀，外資圈人士直言「數字已經說明一切！」儘管陸股大幅度下挫拖累全球市場，現在都是買進台積電、參與未來高成長性的大好時機，並預料外資圈將啟動新一輪上調。

【3】資金轉向Q2財報強勁股

熱錢持續匯入，台積電（2330）法說會公布Q2營運令市場驚艷，法人看好在指數位於高檔震盪的情況下，預期資金會往第二季財報強勁的個股布局。

【4】台幣出口競爭力 慘輸韓國

新台幣出口競爭力慘輸韓國！，根據國際清算銀行（BIS）最新公布的6月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER上揚至109.72，韓元REER雖也增至105.44，但其間的差距增為4.28、創129個月以來最大，將不利台灣出口價格競爭力，出口商近期也因此頻頻呼救，希望中央銀行出手管一管新台幣。

【5】陸第二季GDP 可望超過美國

大陸16日公布上半年經濟數據，GDP增速從第一季的衰退6.8％，大幅反彈至第二季的年增3.2％，遠優於市場預期，經濟率先復甦。因美國第二季經濟持續萎靡，如按部分機構預期衰退三至五成，大陸第二季經濟總量或將首度超越美國，成為全球最大經濟體。

(中時電子報)