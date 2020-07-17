魔術隊90年代的「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)與「一分錢」哈德威(Anfernee "Penny" Hardaway)本周透過視訊重聚，歐尼爾感嘆若非哈德威被膝傷毀掉，他絕對是當代第一流的人物。

哈德威是1993年選秀探花，首年就展現優秀身手，隔年即入選聯盟最佳五人(連續兩屆)。身為控衛擁有場均20分、7助攻以上，還有超高的51%投籃命中率。歐尼爾形容哈德威同時具備「詹姆斯的傳球能力」「布萊恩的殺手本能」「韋德的萬夫莫敵」，還被外界譽為「喬丹接班人(喬丹1993年首次退休)」。

歐尼爾當年跑去找魔術高層，指名要求跟哈德威組隊，「我們將會是新一代賈霸與魔術強生。」哈德威選秀時被勇士隊挑走，再被交易到魔術。當時魔術好不容易選到狀元前鋒韋伯(Chris Webber)，歐尼爾施加了很大壓力才讓球團把韋伯吐出去。哈德威加盟首季就幫魔術拿下50勝，1996年打出隊史紀錄的60勝22敗，還在季後賽擊退喬丹復出的公牛大軍，威名遠揚。隔年歐尼爾轉投湖人，魔術仍打進季後賽，哈德威繳出季後賽(5戰)場均31分的表現。

可惜哈德威風光的日子只是很短，他1997-98球季左膝受傷，手術後戰力急遽下滑，投籃命中率大跌，轉到太陽隊試圖振作，但沒再進過明星賽與聯盟前三隊。2006年他被尼克賣回給魔術，但魔術想要省錢而放棄他。隔年他底薪加盟熱火與歐尼爾重聚，隨後遭釋出而退休。雖然打球賺了上億美元，但哈德威懷抱遠大的志向，他想挑戰籃球名人堂，無奈多次膝蓋手術都沒能救回他的運動能力與夢想。

(中時電子報)