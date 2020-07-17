搶搭報復性旅遊熱！台南IG打卡景點吸引破千玩家參與註冊

2020年7月16日 — 線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今日宣布，位於南德陽艦園區的「戰艦世界貨櫃體驗館」將延長開放至9月30日，讓更多民眾可以利用暑假期間前往參觀、拍照打卡、體驗《戰艦世界》、Razer 電競產品以及參加免費遊夏威夷的抽獎機會。

《戰艦世界》希望藉由結合德陽艦園區的主題性，搭配結合全球領先的玩家生活潮流品牌Razer 贊助的電競筆電、滑鼠、耳機及鍵盤，打造高規格並令人驚喜的體驗空間，拉近與園區訪客的距離，更提供軍事迷及新玩家現場體驗《戰艦世界》的機會。除了能體驗遊戲外，體驗館也設置《戰艦世界》照相區，現場完成拍照打卡的玩家就能獲得《戰艦世界》精美小禮物乙份。

玩家生活潮流品牌Razer 贊助的電競筆電、滑鼠、耳機及鍵盤，打造高規格並令人驚喜的體驗空間。(圖/戰遊網 提供)

「戰艦世界貨櫃體驗館」第一階段的活動佳評如潮，4月2日至6月30日期間吸引了超過2,000位民眾參觀，也看到許多熟悉的老玩家面孔，其中更有將近1,600位民眾完成帳號註冊並第一次體驗《戰艦世界》，從園區訪客搖身一變成艦長指揮起戰艦。

延續上一階段活動的成功，加上暑假的來臨，《戰艦世界》決定延長「戰艦世界貨櫃體驗館」的開放期間，即日起至9月30日，先前尚未有機會參觀的民眾可以利用暑假空檔時間來參觀以及體驗！另外，這段期間於「戰艦世界貨櫃體驗館」現場完成註冊及試玩的新玩家，除了獲得「新手玩家贈禮」外，《戰艦世界》也特別準備了一份神祕禮物，邀請民眾親自前往現場領取這份神秘禮！

4月份開始，針對新玩家，只要透過活動連結完成註冊並輸入指定新手玩家邀請碼：WIN2020，就能立即獲得價值50美元的「新手玩家贈禮」，包括500達布隆、100萬銀幣、3艘加值戰艦及7天加值帳號。

最後，4月份就開始進行的抽獎活動也將持續進行，並將於9月30日後由官方進行抽獎，頭獎將由《戰艦世界》贊助一名幸運玩家與一位朋友免費暢遊美國夏威夷 (機票加住宿) 。Razer 也將贊助PS4電競搖桿、電競麥克風、電競鍵盤、電競滑鼠及電競耳機等眾多高規格產品為抽獎獎項。

好評如潮！《戰艦世界》「貨櫃體驗館」X 台南德陽艦園區活動延至九月底！(圖/戰遊網 提供)

「戰艦世界貨櫃體驗館」相關資訊：

活動時間：即日起至2020年9月30日

開放時間：12:00 – 18:00 (平日)、11:00 – 18:00 (假日)

活動地點：安平定情碼頭德陽艦園區 二樓貨櫃區 C (台南市安平區安億路115號)

入場資格：貨櫃區域開放民眾免費入場，但若想要登艦參觀，則需於園區購買入場門票，詳請請參見園區官網

抽獎商品：

第一獎：《戰艦世界》贊助台北夏威夷來回機加酒，1人中獎2人同行 (價值 NT $100,000)

第二獎：Razer Raiju TE PS4 Mercury PS4 / 雷蛇颶獸競技版 PS4電競搖桿 (價值NT$5,290)

第三獎：Razer Seiren X Mercury / 雷蛇魔音海妖 實況電競麥克風 (價值 NT$3,499)

第四獎：Razer Blackwidow Lite Mercury / 雷蛇黑寡婦輕裝版 電競鍵盤 (價值NT$3,290)

第五獎：Razer Basilisk Mercury / 雷蛇巴塞利斯蛇 電競滑鼠 (價值NT$2,590)

第六獎：Razer Kraken X USB / 雷蛇北海巨妖電競耳機 (價值NT$ 1,799)

(科技)