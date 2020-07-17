全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，美國迄今累計確診數超過350萬，死亡人數超過13.8萬，周四美股走勢震盪，四大指數全數下跌，跌幅介在0.34%~0.73%，台積電ADR逆勢上漲0.80%。

權值指標股台積電於法說會前回檔，且陸股波動加劇，周四台股觀望氣息較濃，呈震盪整理格局，但多方穩住陣腳，收盤仍處10日均線之上，終場加權指數下跌45.11點，收在12,157.74點，跌幅為0.37%，成交金額為1983.31億元。

籌碼方面，三大法人合計賣超79.05億元，外資賣超71.62億元、投信買超14.79億元、自營商賣超22.23億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)量能：價跌量縮，量能縮減顯示盤面觀望氣氛較濃，後續指數欲挑戰前高12,320點，以溫和補量為宜。

(2)均線：目前指數跌破5日線(約12,171點)，但仍守在10日線(約12,134點)之上，短線上多方若跌破10日均線、且無法快速站回，可能指數將進入10日線與月線之間的整理格局。

(3)技術指標：KD呈死亡交叉，且K值跌破80，短線追價強勢股須留意資金比重控管。

櫃買指數周四仍延續回檔格局，終場下跌0.63%，收在166.8點，目前已臨近月線(165.2點)大關，但周四呈價跌量縮、未再價量背離，後續觀察月線支撐力道。

觀盤重點，代表中小型股的櫃買指數目前回測月線，而加權指數仍處於10日線之上，但後續若跌破，短線上升動能恐怕將趨緩，現階段於操作面上，建議持股宜分散，不宜單股重壓。

後續選股方向，受惠振興三倍券加持，可關注基期相對低之食品內需股，電子族群則可留意5G受惠股、績優蘋概、半導體設備。

(時報資訊)