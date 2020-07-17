國軍1架屬陸軍航特部飛訓部OH－58D戰搜直升機，昨(16日)下午在新竹空軍基地起飛執行任務時，因主旋翼片故障，不幸墜毀於基地停機坪，少校駕駛簡任專、上尉高嘉隆緊急送醫後，仍不幸殉職。據了解，簡任專與妻子育有1歲兒子、4歲女兒，他時常在臉書上曬兒女照片，如今1對子女痛失慈父，令人不捨。

編號616的OH－58D戰搜直升機疑因轉速過慢而迫降，為避免影響民宅，而大幅度迴轉折返基地，此為大略位置。（圖/翻攝照片）

一架軍用直升機16日疑因轉速過慢而執行迫降，為了避免影響民宅，採取180度大迴轉，機上兩名飛官不幸殉職。（讀者提供）

戰搜直升機起飛3分鐘墜毀 網友拍到現場黑煙沖天的畫面。（讀者提供）

簡任專家中有3兄弟，排行老3的他，與父母感情非常好，婚後常回家探望雙親，沒想到上周六探視父母後，竟是最後一次踏入家門，鄰居們聽到他墜機罹難都感到很遺憾，不捨的稱讚他是個孝順、熱心有禮貌的人，難以相信會發生這樣的意外。

據了解，簡任專2009年崑山科大機械系畢業，在校成績優異，都能保持在前10名，帶過他的老師對他都有深刻印象。完成大學學業後，選擇投入軍旅生活，不到10年就升到少校，更令人心疼的是，簡任專十分疼愛孩子，臉書貼文幾乎都與家庭、小孩有關，事發不久，不少網友都在他的舊文底下留言哀悼，希望他一路好走。

(中時電子報)