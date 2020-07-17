109學年度大學指考今早9點將公布成積，考生可到大考中心的網站查詢成積，或使用電話語音來查詢，若在報名時有填寫手機號碼的考生，也可以直接收到成績通知的簡訊。

大考中心表示，指考成績單今天將寄出，不管是集體、個別報名的考生，成績單都會郵寄到考生的通訊地址，並以電子郵件傳送成績資料檔案到集體報名單位。另外考生也能上大考中心網站，或用電話語音來查詢成積。此外，若成績單遺失，可於7月20日到22日，向大考中心申請補發。

大考中心表示，網站今也將公布各科成績人數的百分累計表，以及各科的「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績的標準，供考生選填志願參考，並提醒，網路登記志願將在7月24日到28日開放，預計在8月7日公布錄取名單。

大考中心補充，若考生對此次考試有疑慮，也可以7月17日至20日期間，使用「考生申請成績複查密碼」到成績複查系統登錄申請複查，而結果通知書，也將在23日寄發，同時也提供網路和電話語音查詢。

(中時電子報)