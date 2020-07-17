大聯盟各隊近日展開夏訓，不過紐約大都會球星卡諾（Robinson Cano）卻無故缺席球隊訓練，總管范維格南（Brodie Van Wagenen）受訪時也不肯透露原因，日前卡諾順利歸隊，但被問到為何缺席球隊練習時，他卻避而不答。

大都會在7月3日展開夏訓，當時卡諾並沒有缺席，並跟著球隊進行訓練，不過他之後卻無故離開訓練營將近1週，而對於卡諾的離開，大都會球團則表示，一旦球員離開陣中，將不會提供有關他們的最新消息，因此引發外界猜測，卡諾缺陣的原因可能是染疫。

在缺席夏訓約1週後，卡諾也回到大都會主場參加訓練，並在稍早接受久違的媒體採訪，但被問到缺席球隊練習原因時，卡諾卻避而不答，他說：「我有一些私人因素，我不想要公開，抱歉，我無法與你們分享，我要感謝團隊的理解。我回來了，我要專注於現在，這樣我就能打球並幫助球隊贏球。」

距離開幕戰尚有一週的時間，但如果卡諾無法趕在那天調整至最佳狀態，大都會陣中仍有其他替代的二壘手，像是麥尼爾（Jeff McNeil）、勞瑞（Jed Lowrie）以及古洛梅（Luis Guillorme）備用方案。

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(中時電子報)