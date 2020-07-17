美國請領失業給付人數仍然偏高，令投資人益發擔心新冠肺炎確診持續增加所造成的經濟衝擊，受微軟、蘋果下跌拖累，周四美股三大指數收黑。

美國6月零售銷售額意外強勁，但新冠肺炎疫情反撲正在削弱剛萌芽的經濟復甦，迄今仍有多達3200萬美國人請領失業給付。

確診數激增已迫使加州與其他州政府再度實施封鎖措施，引發商業損失擴大的擔憂，亦使美股漲幅放緩。分析師表示，經濟數據顯示未來仍具挑戰，國會最好合作，並推出新的財政激勵措施。

周四收盤，道瓊工業指數跌0.5%，為26,734.71點。標普500指數跌10.99點或0.34%，為3,215.57點，距離2月創下的歷史高點約5%。那斯達克指數跌76.66點或0.73%，為10,473.83點。

標普地產股與科技股均跌逾1%，表現最弱。蘋果跌1.2%，微軟跌2%，對標普500指數的拖累最大。

推特跌1.1%，該社群平台遭駭客入侵，導致多位名人帳號遭到盜用，包括特斯拉執行長馬斯克、美國總統候選人拜登、美國前總統歐巴馬、股神巴菲特等，駭客利用這些帳號發文詐取加密貨幣。

最後一批美國大行公布財報，美國銀行（Bank of America Corp）股價收跌2.7%，其第二季淨利暴跌過半。摩根士丹利上季淨利創下新高，股價收漲2.5%。

美國航空公司重挫7.4%，該公司向2.5萬名第一線員工發出可能休無薪假的通知，並警告稱航空旅行需求將再度放緩。電動車大廠特斯拉下挫近3%，因市場研究報告指出第二季特斯拉在美國加州的新車登記數量幾近腰斬。

(時報資訊)