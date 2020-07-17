路透社引述消息獨家報導，社群平台推特（Twitter）15日發生公司史上最大駭客入侵案，此事已引起美國聯邦調查局（FBI）注意並介入調查，希望揪出幕後元兇。

兩名知情人士表示，FBI如今已介入並主導此案件調查。FBI先前聲明表示：「我們已注意到推特發生駭客入侵事件，多個名人帳號遭到駭客控制並發文詐騙比特幣。」

推特15日內部系統遭駭，多位名人推特帳號相繼發布詐騙訊息，包括股神巴菲特、前美國總統歐巴馬、特斯拉執行長穆斯克等人皆受害。

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