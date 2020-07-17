推特遭駭客入侵 FBI介入調查 08:422020/07/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社引述消息獨家報導，社群平台推特（Twitter）15日發生公司史上最大駭客入侵案，此事已引起美國聯邦調查局（FBI）注意並介入調查，希望揪出幕後元兇。 兩名知情人士表示，FBI如今已介入並主導此案件調查。FBI先前聲明表示：「我們已注意到推特發生駭客入侵事件，多個名人帳號遭到駭客控制並發文詐騙比特幣。」 推特15日內部系統遭駭，多位名人推特帳號相繼發布詐騙訊息，包括股神巴菲特、前美國總統歐巴馬、特斯拉執行長穆斯克等人皆受害。 (工商 ) #系統 #推特 #FBI #駭客入侵 #調查 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 恐怖！貴州茅台崩了 驚爆背後有大魔王 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 上12000…存股像跳火坑？存股教主爆最易賺錢時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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