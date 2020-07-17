54歲董至成先前和妻子羅若云（Theresa）21年婚姻觸礁，兩人離婚因分產問題卡關，董至成希望能一人一半，還在節目上放話指：「那個錢是天上掉下來？還是隔壁老王拿給你的？是老子的血汗錢！」最近他接受媒體訪問鬆口離婚進度，透露體諒前妻照顧孩子辛勞，「我拿少一點她拿多一點」。

董至成先前赴大陸拚事業第二春，年初卻傳出和羅若云聚少離多感情轉淡，21年婚姻畫下句點，兩人育有1子，因財產分配和兒子監護權問題一度僵住，他希望兒子的監護權可以共同擁有，「她希望單獨擁有，但我覺得孩子至少要一起養育，以法律來看，兒子本來就是我們董家的血脈」。

至於財產問題，董至成強調先前都是和太太領零用錢，導致婚變後財務吃緊，對太太喊話希望對方放他一馬，分他一半財產，他上節目又指羅若云婚後沒工作，所有積蓄幾乎都是他賺來，更開玩笑表示：「你也留一點給我，讓我能夠生活下去，我們兩個共同擁有的不動產或是積蓄，也是結婚之後，我拚了老命賺的，我為什麼這麼肯定？因為她嫁給我21年，她上班是這一年的事情，也就是說20年都沒有上班，那個錢是天上掉下來？還是隔壁老王拿給你的？是老子的血汗錢！」

5個月過去，據《三立新聞網》報導，董至成最近鬆口談離婚結果，態度軟化許多，他感謝羅若云過去幫他打理財務，「如果她不幫我存這個錢，我也沒有這個不動產」，並指因為前妻要照顧孩子，決定他拿少一些、羅若云多得一些，兩人也說好讓董至成一個月可以見小孩3次，最快下月就能辦好相關手續，在法律上正式恢復單身。

(中時電子報)